Trīs vīriešus aicina apsūdzēt par nelicencētu filmu publiskošanu vairāku gadu garumā

Policistiem tapa zināms, ka šī tīmekļa vietne jau no 2013.gada nelicencēti publiskojusi dažāda žanra filmas, no kurām daļa piedāvātas skatīties latviešu valodā un domātas auditorijai Latvijā. Tāpat šajā vietnē nodrošināta filmu straumēšana tiešsaistē, kuras apmeklētājiem bija pieejamas bez maksas, kā arī secināts, ka 71% vietnes apmeklējumu bijuši tieši no Latvijas.