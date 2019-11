HBO oficiāli apstiprina "Troņu spēles" priekšstāsta "House of the Dragon" uzņemšanu

HBO visbeidzot kliedējis visas baumas un oficiāli apstiprinājis godalgotā seriāla “Troņu spēle” ("Game of Thrones") priekšstāsta “House of the Dragon” filmēšanu, kas tiks veidots pēc amerikāņu rakstnieka Džordža R.R. Martina (George R.R. Martin) jaunākās grāmatas “Uguns un asinis” motīviem. Iepriekš, balstoties uz šo fantāziju grāmatu sēriju “Dziesma par ledu un uguni”, tika veidots pasaulslavenais un godalgotais seriāls “Troņu spēle”.