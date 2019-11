Centrāltirgus nelegālo cigarešu tirgoņu lieta: plāno mainīt sodu politiku

Trofimovs skaidroja, ka jau šogad maijā Iekšlietu ministrija vērsusi uzmanību, ka administratīvā kārtā piemērotie naudas sodi nav efektīvi un to vietā jāpiemēro piespiedu darbs. Ņemot vērā, ka piespiedu darba administrēšanas mehānisms prasa līdzekļus, tad šis priekšlikums neguva atbalstu.

Vēl pirms maijā paustā ierosinājuma diskusijās par sodu politikas liberalizācijas ticis norādīts, ka atsacīšanās no pārkāpumu atkārtotības ir nepieciešama lieta, bet blaknes būs neizbēgamas. "Par to esam regulāri runājuši Krimināllikuma darba grupas formātos. Tā ir vēsture, tāpēc esam raduši iespēju kopīgi piektdien visu potenciālos priekšlikumus salikt kopā un no šīs sanāksmes kaut kādam rezultātam ir jātop," norādīja valsts sekretārs.