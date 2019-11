Gatavojoties ceļojošās izstādes “Dzimtas grāmata” atklāšanai 2020. gada 8. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, projekts “Bibliotēka” sācis izdot īsfilmas par Latvijas ģimenēm, kuras par vienu no savām dzimtas relikvijām uzskata kādu īpašu grāmatu.

Novembra beigās publicēts viens no video stāstiem – par Mālmaņu dzimtu un tai piederošu grāmatu. Par to vairāk šajā rakstā, kas tapis speciāli TVNET, sadarbībā ar projektu “Bibliotēka”. Projekta pārstāvji informē, ka īsfilma tiek radīta par katru no 12 latviešu ģimenēm, kas tiks atspoguļotas izstādē.