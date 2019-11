Cik ātri spēj apstāties kravas vilcējs? Atceries to, pirms nogriez tam ceļu

Viens no biežākajiem manevriem, ko veic transportlīdzekļu vadītāji, ir pārkārtošanās citā braukšanas joslā vai pagriezienu veikšana. Apdzīšanas laikā liels drauds drošībai ir neredzamās jeb "aklās zonas" - vietas auto sānos, kas nav redzamas spoguļos. Kravas auto, atšķirībā no citiem transportlīdzekļu dalībniekiem, "aklās zonas" ir vairākas un kravas autovadītājs var nepamanīt citu satiksmes dalībnieku. Tapāt arī vieglo automašīnu vadītāji bieži līdz galam neizprot kravas automašīnu bremzēšanas ceļa garumu, līdz ar to automašīnas vadītājs ietur lielāku distanci ar priekšā esošo automašīnu, un tas mudina vieglo automašīnu vadītājus iespraukties pa vidu, it īpaši sastrēgumu vai intensīvas satiksmes laikā," stāsta kravas pārvadātāja AS "Delta LV" vadītājs Aigars Freibergs.