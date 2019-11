Burovs sagaida, ka viņam būs 32 deputātu atbalsts

Vērtējot savus nesenos sabiedrotos - "Neatkarīgo deputātu frakciju", Burovs izteicās, ka tai esot bijis nepareizs nosaukums, jo "viņi bija ļoti atkarīgi no vairākiem procesiem", bet viņš vēloties, lai viņi kļūst neatkarīgi no padomniekiem. Politiķis gan atteicās vārdos nosaukt, no kā šī frakcija ir atkarīga, sakot, ka "ir svētdienas raidījumi, kas daudz ko skaidro sabiedrībai".