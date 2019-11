Adventes vainags: kādēļ tas simbolizē Ziemassvētku tuvošanos?

Jau šo svētdien varēsim Adventes vainagā iedegt pirmo svecīti gada gaišāko svētku, Ziemassvētku, gaidās. Nedēļu skaitīšana līdz Ziemassvētku vakaram daudziem ir sirdij silts process un šajā laikā Adventes vainagus redzam teju it visur - skolās uz skolotāju galdiem, darbavietās, veikalos, dažādās pakalpojumu sniegšanas vietās un, protams, mājās. Pasaulē ir pieņemts, ka vainagam ir obligāti jābūt gredzena formā, kāpēc tam ir četras sveces un to veidojam no skujkokiem - šīs tradīcijas sakne meklējama Bībelē.