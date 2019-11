Uz lielā ekrāna tikai piecos seansos - Patinsons un Defo filmā "Bāka"

Režisora Roberta Egersa pilnmetrāžas debijas filma "Ragana" (“The Witch”) bija viens no interesantākajiem 2015. gada pārsteigumiem un viens no oriģinālākajiem šausmu kino žanra jaunumiem pēdējā laikā, Melnajam Filipam nekavējoties nonākot kino fanu folklorā. Laimīgā kārtā Egerss nekādi nav piedzīvojis režisoriem reizēm raksturīgo "otrās filmas klupienu” - “Bāka”, kas stāsta par diviem bākas uzraugiem (Roberts Patinsons, Vilems Defo), kuri uz vientuļas, vētru un okeāna ieskautas salas lēnām sāk zaudēt prātu, ir izcils, mistisks un mītisks meistardarbs ar skarbu melnā humora piesitienu, kas ir pelnījis, ka to redz uz lielā ekrāna.