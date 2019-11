Nākamgad elektrības rēķinos sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies par 7-20%

No 2020.gada 1.janvāra AS "Sadales tīkls" elektrības rēķinos mājsaimniecībām sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies par 7-20% atkarībā no lietotāja pieslēguma veida, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.