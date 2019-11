Ģimnāzijas direktoram jāskaidrojas par "Grūtniecības krīzes centra" vadīto lekciju

Viņa skaidroja, ka IKVD ceturtdien, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par ģimnāzijā notikušo lekciju saistībā ar seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, lūdzis ģimnāzijas direktoram sniegt rakstveida skaidrojumu par minēto lekciju, tai skaitā lekcijas mērķi un sasniedzamiem rezultātiem, atbilstību izglītības programmām un valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijām, kā arī to, kuri ģimnāzijas darbinieki un kuru klašu izglītojamie piedalījās lekcijā, vai dalība tajā bija obligāta un vai ģimnāzijā saņemtas sūdzības par lekcijas norisi.

Sociālajos tīklos ievietotajos "Grūtniecības krīzes centra" izdales materiālos sacīts, ka "drošākais veids, kā izvairīties no neplānotas grūtniecības vai jebkuras infekcijas slimības ir atturēšanās no seksa (no jebkura seksuāla kontakta), kamēr neesi precējies".