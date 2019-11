Elektrības rēķinos OIK nākamgad saglabāsies līdzšinējā līmenī

Regulators apstiprināja OIK 2020.gadam, saglabājot to 2019.gada līmenī, un nedaudz mainīsies tikai tās iekšējā struktūra, minimāli pieaugot mainīgajai komponentes daļai.

Tostarp jaudas komponentes, kuras SPRK apstiprināja 2018.gadā paliks nemainīgas līdz 2021.gadam. Savukārt OIK, par kurām maksā proporcionāli patēriņam, no 2020.gada 1.janvāra būs 0,01476 eiro par kWh. Attiecīgi OIK komponente, lai segtu iepirkuma izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no tiem ražotājiem, kuri elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas režīmā, būs 0,00704 eiro par kWh, bet, lai segtu iepirkuma izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kuri izmanto atjaunojamos energoresursus, OIK būs 0,00772 eiro par kWh.