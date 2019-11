Konceptuāli atbalsta pienākumu nodrošināt mācību programmu apguvi latviešu valodā visos pašvaldību bērnudārzos

Piedāvātie grozījumi Izglītības likumā paredz, ka pašvaldībām būtu jānosaka kārtība, kādā to padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta, ievērojot to, lai pirmsskolas izglītības iestādes tiktu finansētas tādā apjomā, lai katram bērnam, kura dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiktu nodrošināta iespēja iegūt pirmsskolas izglītību valsts valodā.