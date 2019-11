Linkevičs: Zelenskis varētu būt nopietns izaicinājums Putinam

"Politikā nākas piekāpties, bet pastāv noteiktas robežas un sarkanās līnijas. Īsi sakot - šīs piekāpšanās vai kompromisi nedrīkst būt uz suverenitātes rēķina. Mēs zinām, cik tas ir jutīgs jautājums. (..) Teiksim, ir vēlme rīkot vēlēšanas okupētajās Donbasa teritorijās. Tas ir ļoti skaidri un viennozīmīgi, un to atklāti teicis arī prezidents Zelenskis. Tām neapšaubāmi jānotiek saskaņā ar Ukrainas likumiem un nav šaubu, ka tur nedrīkst atrasties svešs karaspēks," norādījis Lietuvas ārlietu ministrs.

"Ja tagad atradīs kaut kādu kompromisu - ka iespējama kaut kādu spēku klātbūtne vai piedalīšanās, to jau būtu grūti nosaukt par brīvām vēlēšanām, nemaz nerunājot par sekām. Tādēļ sarunas Parīzē acīmredzot būs zināms pārbaudījums. Protams, viņš tam gatavojas. Bet nedomāju, ka prezidentam Putinam prezidents Zelenskis būs ērts sarunu biedrs. Nedomāju, ka vienkāršs.

Lūgts paskaidrot, kā izpaužas šī Zelenska citādība, Linkevičs atzinis, ka to nav tik viegli formulēt. "Ja iedomājamies kā sarunu biedru cilvēku, kurš ilgu laiku būtu strādājis administratīvu darbu vai nomenklatūras darbu, tad viņš nav tāds. Viņš ir atšķirīgs - no citas pasaules, no citas planētas, kā mēdz teikt. (..) Visbeidzot,