Evija Smagare laiž klajā trešo singlu no gaidāmā debijas albuma

"21. gadsimts ir laiks, kurā esam iepinušies pārlieku lielajā informācijas tīklā, esam piesieti savām viedierīcēm, sociālajiem tīkliem, uz pasauli skatāmies caur ekrāniem un saklausām to caur austiņām, bloķējot tiešo saikni starp sevi un visu, kas notiek apkārt," dziesmu vēstījumu skaidro Smagare. "Šī dziesma ir aicinājums kaut uz brīdi atbrīvoties no šiem šķietami pievilcīgajiem laika kavēkļiem, attīrīt prātu un vidi sev apkārt, pavērot pasauli ar neapbruņotu aci, sajust to, kas ir īsts un galu galā- ieklausīties sevī. Saredzēt tukšumu un saklausīt klusumu, atbrīvoties no visa liekā, jo tieši tukšums un klusums ir sākums visam.”