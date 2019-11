"Latvenergo" koncerna peļņa deviņos mēnešos - 62,03 miljoni eiro

Papildus iepriekš minētajiem faktoriem Baltijas valstīs elektroenerģijas cenu ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Baltijā, it īpaši Igaunijā. Tāpat cenas ietekmēja plānotie apkopes darbi "NordBalt" starpsavienojumā, samazinot pieejamās jaudas septembra mēnesī.

Elektroenerģijas izstrādes apmērs Daugavas hidroelektrostacijās (HES) samazinājās par 37% un bija 1367 GWh. To ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn.

No kopējām investīcijām 82% ieguldīti tīklu modernizācijā, lai nodrošinātu augstāku pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus, ieguldīti 13,8 miljoni eiro, bet kopumā līdz 2022.gadam paredzēts investēt vairāk nekā 200 miljonus eiro. Septembrī pabeigts Kurzemes loka projekts, un kopējās tā izbūves izmaksas bija nepilni 230 miljoni eiro, no kuriem aptuveni pusi sedza Eiropas Komisijas līdzfinansējums. Līdz 2020.gada beigām paredzēta Trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izbūve, kurā investīcijas sasniegs nepilnus 100 miljonus eiro.