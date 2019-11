Maršrutos Rīga-Liepāja, Rīga-Sigulda un Rīga-Krustpils būs jauni vilcienu reisi

Vilciena maršrutā Rīga-Liepāja turpmāk līdzšinējo divu reisu vietā tiks izpildīti četri reisi nedēļā - papildus jau esošajiem reisiem vilciens no Rīgas virzienā uz Liepāju izbrauks arī svētdienās plkst.13.46, bet no Liepājas uz Rīgu - sestdienās plkst.8.05.

Jauns reiss tiks atklāts arī maršrutā Rīga-Sigulda - turpmāk darbadienās vilciens no Rīgas izbrauks arī plkst.6.50.

Tāpat par vienu reisu vairāk būs maršrutā Rīga-Krustpils - turpmāk vilciens no Krustpils katru dienu izbrauks arī plkst.18.17.

No 8.decembra Valmieras iedzīvotāji varēs izmantot ekspreša reisa priekšrocības, jo Cēsu ekspresis tiks pagarināts līdz Valmierai. Turpmāk vilciens katru darbadienu no Valmieras izbrauks plkst.6.44. Pa ceļam tas apstāsies pieturā "Lode", "Cēsis", "Sigulda" un "Zemitāni". Savukārt virzienā no Rīgas uz Cēsīm/Valmieru vilciens izbrauks plkst.17.27, nevis kā līdz šim - plkst.17.30. Valmierā vilciens pienāks plkst.19.09. Izmaiņas būs arī atsevišķos Valmieras pilsētas sabiedriskā transporta reisos, kas tiks pielāgoti vilciena kustības sarakstam.