Iekštelpās devies vīrietis, kurš Rīgas centrā bīstamos apstākļos stāvēja uz jumta malas

Šodien ap plkst.13.20 Rīgas centrā uz laiku slēgta satiksme Marijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Merķeļa ielai. Marijas ielas posmā uz laiku nekursēja arī sabiedriskais transports. Autovadītāji tika novirzīti pa citām tuvējām ielām.

Vīrietis, kā izskatījās no lejas, ar kādu sarunājās, žestikulēja un turējās ar rokām pie jumta loga, ar kājām viņš bija atspēries pret jumta pamali.

Būtiska informācija kur zvanīt grūtās situācijās:

Biedrība „Skalbes” krīzes, psiholoģiskā un emocionālā atbalsta tālrunis- 67222922 (Lattelekom), 27722292 (Bite). Darba laiks: 00:00-24:00

Krīzes tālruņa speciālisti ir speciāli apmācīti un gatavi uzklausīt un atbalstīt ikvienu zvanītāju. Šādās sarunās krīzes telefona darbinieki nodrošina atbalstu uzklausot un nepieciešamības gadījumā sniedz informāciju par to kur var vērsties pēc palīdzības. Krīzes telefona konsultanti nemēģina atrisināt visas klienta problēmas, bet mēģina kopīgi ar klientu noteikt to problēmu, kuru šobrīd ir iespējams risināt. Savas problēmas pārrunāšana palīdz cilvēkam paskatīties uz savu grūtību no malas, palīdz sakārtot domas un normalizēt emocionālās reakcijas.