Ansis Klintsons: "Sevi vairāk varētu nosaukt par dzejnieku nevis mūziķi"

Pilnīgi, absolūti nekas, tur nekas tāds īpašs nav domāts (smejas). Vienkārši ātrākais, ko var uzrakstīt, lietojot pāris burtus, pāris taustiņus. To esmu paņēmis no Saša Barona Koena, komiķa – viņa varoņu Ali Džī un Borata. Tas ir burtu savienojums, kas varētu nozīmēt jebko. Ja ir vesela lekcija par vārdu f*ck, tad par „Wawawiwa!” arī varētu būt. To var lietot ļoti dažādos dzīves gadījumos, izsakot daudz un dažādas emocijas.

Biju domājis spēlēšanu aizmirst, bet mani uzaicināja uzspēlēt kādu balli kompānijai MTG. Raimonds mani uzaicināja, mēs nezinājām kā saukties, vienu brīdi bijām „ZeBrà”. Nosaukums mūs pilnīgi neinteresēja, mēs vienkārši gribējām uzspēlēt, mums patika. Mēs spēlējām kaut kādas ballītes, bijām ballīšu grupa. Radās doma, ka varētu kaut kādus manējos gabalus uzspēlēt, to arī izdarījām. Tad laika gaitā pienāca Jolanta spēlēt basu un tā no ballīšu grupas lēnām atgriezāmies pie maniem oriģināldarbiem. Tāpēc „Klintsons un logo”. Tie oriģināldarbi, ko ar grupu „Logo” ir spēlējuši, ir manējie, izdomājām, lai labāk atgādinātu par to, ko mēs vispār darām un kādas ir saknes visam, no kurienes aug – izvēlējāmies šādu nosaukumu.