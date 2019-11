Kleins vicemēra amatā sola iestāties par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu

Viņš sacīja, ka sākotnēji opozīcija cīnījās par varas pārņemšanu, taču pavasarī, kad tas tiešām bija iespējams, viņi no iespējas atteikušies. "No tribīnes tika skandēts, ko darīsim, kad valdīsim mēs, bet, kad sapratāt, ka cīņa par varu nav aktuāla, jo nesaprotat, ko ar to darīt, sākāt skandēt par ārkārtas vēlēšanām, taču arī no tām jūs izvairījāties," pauda politiķis.