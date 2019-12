Kāpēc jāēd granātāboli?

Atkarībā no izmēra, granātābolā var būt līdz pat 900 sēkliņām. Iespaidīgs skaits, ne? Šīs sēkliņas satur daudz vitamīnu un minerālvielu, kas nepieciešamas mūsu veselībai. Visvairāk tajos atrodami C, PP, B12 un B 6 vitamīni. To sastāvā ir arī daudz šķiedrvielu un augļskābes.