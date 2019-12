Mirusi seriāla “Will & Grace" aktrise Šellija Morisone

Morisone pēc neilgas slimības no dzīves aizgājusi sirds mazspējas dēļ Losandželosas medicīnas centrā "Cedars-Sinai".

Seriālā "Will & Grace" Morisone tēloja kalponi Rosario Salasaru, kas ASV ieceļojusi no Salvadoras. Šo lomu viņa atveidoja no 1999. līdz 2006.gadam, un kopā ar pārējiem seriāla aktieriem tika godalgota ar Ekrāna aktieru ģildes balvu par labāko ansambli seriālā komēdijā.