Romāns kā tase labas kafijas

Atšķirībā no daudziem citiem sieviešu romāniem Ilzes Freimanes darbu varones bieži vien vairs nav jauniešu vecumā – taču vai gan tas nozīmē, ka, gadiem ejot, problēmu kļuvis mazāk? Brīžiem šķiet: tieši otrādi…

Jā, nav bērnu, nav ģimenes, un, liekas, tieši tāpēc precētā māsa Helga tai nemitīgi mēģina “piespēlēt”, viņasprāt, gluži ņemamus pretējā dzimuma kandidātus, lai māsa beidzot varētu dibināt ģimeni un “nostabilizēties”. Gundega, no vienas puses, jūtas aizkaitināta šo nebeidzamo mēģinājumu dēļ, bet, no otras, domās mēdz salīdzināt sevi ar māsu un domā: kurai no viņām dzīvē vairāk veicies? Un vai nebūtu laiks savējā beidzot ko mainīt?