Sīmaņa filmu par ebreju glābēju Lipki demonstrēs ASV Kinoakadēmijas locekļiem ASV

“Žaņa Lipkes stāsts nav vienkāršs, un filma par Žani Lipki nav tipiska Holokausta filma. Viņa personība bija ļoti pretrunīga – Žanis bija ļoti empātisks, tajā pašā laikā arī azartisks, viņš bija cilvēks no kura neviens neko negaidīja. Tieši šo savu īpašību dēļ viņš vācu okupācijas laikā Rīgā spēja no drošas nāves izglābt daudzus ebrejus. Un, kas ir apbrīnojami, Žanis šīs glābšanas operācijas atšķirībā no citiem tādiem slaveniem glābējiem kā Šindlers, kuram piederēja fabrika, vai Vallenbergs, kuram bija pieejami dažādi diplomātiski kanāli, spēja paveikt bez kādiem palīglīdzekļiem. Tieši Žaņa Lipkes personības mistērija bija viens no lielākajiem iedvesmas avotiem filmas tapšanas laikā,” tā intervijā novembra vidū ASV kinopublicistei Sidnijai Levinai stāstīja filmas režisors Dāvis Sīmanis.