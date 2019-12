Madonas novadā dīķī avarējis busiņš; četri noslīkušie, bet divi izglābušies

Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka automašīna bija nobraukusi no ceļa, apgāzusies uz jumta, ieslīdējusi dīķī un ielūzusi ledū. No ūdens ārā bija redzami tikai riteņi.

Pirms VUGD ierašanās no automašīnas saviem spēkiem izkļuva divi cilvēki, no kuriem viens bija devies uz tuvējām mājām un zvanījis glābējiem. Šie cilvēki tika nodoti mediķiem.

Kā LTV ziņoja, tad pie tuvējo māju saimnieka esot ieradušies divi vīrieši, kuri lūguši, lai izsauc glābējus un ātro medicīnisko palīdzību. No auto izkļuvušie vīrieši bijuši slapji, nosaluši, trīcoši un mazrunīgi. Kā atklāja tuvējo māju iemītnieks, ceļš patiesi negadījuma vietā bijis slidens un uz tā bijušas redzamas auto riepu pēdas.

Glābēji no noslīkušās automašīnas izcēla vienu noslīkušu cilvēku, bet pārējo automašīnā esošo cilvēku izcelšana bez speciālā papildaprīkojuma izmantošanas nebija iespējama. Ugunsdzēsēji ar vinčas palīdzību automašīnu no dīķa izvilka un no tās izcēla vēl trīs noslīkušus cilvēkus.