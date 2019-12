Teritoriālo reformu Satversmes tiesā varētu apstrīdēt ap 30 pašvaldību

Viņš gan uzsvēra, ka tās ir tikai aptuvenas aplēses, bet precīzu skaitli nosaukt nevarot. No Kaminska paustā izrietēja, ka kopumā ar reformu plānu neapmierināto pašvaldību skaits gan esot vēl lielāks. Līdz šim gan ST esot nonācis vienīgi Ikšķiles novada pašvaldības iesniegtais pieteikums saistībā ar reformu.

"Kopā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru jādomā, kādā veidā sniegt pašvaldībām atbalstu no uzņēmējdarbības. Mēs zinām, ka no lauksaimniecības, no mežsaimniecības faktiski neienāk nauda pašvaldībās. Tas ir jauns modelis, kas ir jāizstrādā. Tur būtu jāiegulda enerģija, nevis [teritoriālās reformas] reklāmas klipu veidošanā," sacīja Kaminskis.