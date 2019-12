Rīgā noritēs pirmais Baltijas literārais forums "tALLk"

Šī gada foruma uzmanības centrā ir jauno autoru ienākšanu apritē. Forums "tALLk" palīdzēs izprast jauno autoru iespējas Baltijas valstīs, sniegs informāciju, kā prezentēt sevi sociālajos tīklos, vairāk pastāstīs par reklāmas kampaņu "I Am Introvert", kā arī diskusiju ietvaros ļaus izteikties arī apmeklētājiem, pastāstīja Budanceva.

Foruma programmā ir iekļauta paneļdiskusija ar trīs Baltijas valstu pārstāvjiem, jauniem autoriem un literāriem aģentiem, par to, kas ir nepieciešams, lai gūtu panākumus. Forumu vadīs jaunais autors autors Svens Kuzmins.

Forumā piedalīsies dzejniece Inga Pizāne, literārais aģents un tulkotājs Džeids Vils, izdevēja Dace Sparāne, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze, reklāmas speciāliste un kampaņas "I Am Introvert" autore Una Rozenbauma, sociālo tīklu speciāliste Jurita Krūma, tulkotāja un starptautisko projektu vadītāja Maria Esko no Igaunijas, dzejniece un literāro projektu vadītāja Marija Mažule no Lietuvas, kā arī citi.