Kanālā LNT ziņas tagad rāda tikai agri no rīta un naktī

Mediju grupā "All Media Baltics" iepriekš norādīja, ka laika posmā līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par jaunu apraides atļauju izsniegšanu un esošo anulēšanu, "All Media Baltics" nodrošinās prasības, kas noteiktas apraides atļaujās, tai skaitā par noteiktu ziņu apjomu kanālā LNT. Apraides atļauja nenosaka ziņu satura veidotāju, tāpēc no 2. decembra kanālā LNT tiks rādīts TV3 ziņu dienesta veidotais ziņas, norādīja mediju grupā.