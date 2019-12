Nacionālajā teātrī tapusi īpaša izrāde "Puika, kurš redzēja tumsā"

“Pieaugšana nekad nav vienkāršs process, un sāpīgi tas ir gandrīz vienmēr. Kamēr augam mēs domājam, ka nevienam nav tik grūti, kā mums, bet, kad redzam, kā pieaug mūsu pašu bērni, mēs sākam saprast, ka arī vecākiem tas nav viegli. Bērnam, kuram tik ilgu laiku tu esi visa pasaule, pēkšņi parādās citi draugi un intereses un tu vairs neesi viss, bet tikai viens no. Un mēs visi zinām, ka šādas mazas sāpes vienkārši ir daļa no dzīves. Taču šis stāsts ir īpašs ar to, ka ikdienas sīkumi un mazās dzīves drāmas iegūst īpašu nozīmi, ja savstarpējā atkarība bērnam un viņa vecākiem ir tāda, kā Jēkabam un viņa mammai un tētim,” izrādi raksturo režisors Valters Sīlis.