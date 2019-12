Piecas vēsturiskas vietas, ko aplūkot Apvienotajos Arābu Emirātos

Līvas oāze ir 150 kvadrātkilometru plašs ciematu un lauksaimniecības fermu apgabals, kas atrodas tā dēvētā milzu tuksneša “Tukšā kvartāla” (Rub Al Jali) malā. Ceļotājus te priecēs apbrīnojami skati ar bezgalīgām smilšu kāpām, kas mirdz rozā, aprikožu un zelta krāsā. Te nav nekā no mūsdienu civilizācijas, vien tuksnesis un klusums. Tā ir vistīrākā, mežonīgākā un autentiskākā Arābija, ko aprakstīja britu pētnieks, sers Vilfreds Tesigers. Līvas oāze ir īpaša vieta, kur vietējie iedzīvotāji atgriežas pie savām saknēm. Starp citu, te vēl var sastapt beduīnus, kas piekopj seno dzīves veidu. Viens no interesantākajiem piedzīvojumiem var būt kāpiens 300 metru augstajā, 1600 metrus garajā Morības kāpā.

Kad 1971.gadā Abū Dabī emīrs, šeihs Zajīds ibn Sultāns Al Nahaijans kļuva par AAE pirmo prezidentu, viņš šo 87 kvadrtātkilometru lielo, tuksnešaino salu izvēlējās par savu privāto atpūtas teritoriju. Šeiha Zajīda mīlestība pret dzīvniekiem pārvērta to par dabas rezervātu un rūpēties par daudzu vietēju sugu glābšanu no iznīcības. Salā ierīkotā mākslīgās apūdeņošanas sistēma ļāva to pārvērst plaukstošā parkā, kurā aug miljoniem koku un augu. Šodien 60% salas brīvā dabā mājo 13 000 vietējo un ievestu dzīvnieku, ieskaitot pasaulē lielāko apdraudēto Arābijas oriksu ganāmpulku, smilšu gazeles, krēpjaitas, Indijas antilopes (garnas), kā arī žirafes un Sudānas gepardus.