ISSP galerijā pirmoreiz notiks plakātu izstāde un gadatirgus

Piektdien, 6. decembrī, plkst. 19.00 ISSP Galerijā neformālā gaisotnē notiks plakātu mākslas izstādes un gadatirgus “ISSPPP X + X” atklāšanas pasākums. Apmeklētājiem būs iespēja klātienē satikt galerijā izstādīto darbu autorus, dzirdēt to tapšanas stāstus un baudīt vakaru dīdžeja pavadībā.

Izstāde un gadatirgus norisināsies no 7. līdz 28. decembrim ISSP galerijā, Marijas ielā 13, k3, Berga bazārā, Rīgā. ISSP galerijas darba laiki: otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās no 12.00 līdz 18.00, trešdienās no 12.00 līdz 20.00. Ieeja – bez maksas. Plakātus varēs iegādāties arī ISSP internetveikalā.