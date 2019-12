Festivālā "Prozas lasījumi" šogad Japānas rakstnieki

Viena no autorēm ir Ito Ogava, viņas romāns “Atgūtās mīlas restorāns” 2008. gadā kļuva par dižpārdokli Japānā (pārdots vairāk nekā 1 miljons eksemplāros) un ticis tulkots angliski, franciski un itāliski, kā arī piedzīvojis ekranizāciju Japānā. Autorei ir īpaša interese par Latvijas kultūru, kas iedvesmojusi radīt grāmatu “Dūraiņi”, kuras fragmenta lasījumu būs iespējams dzirdēt pasākumā. Savukārt autore Kjoko Nakadžima iepazīstinās lasītājus ar romānu “Mazā māja”, kas izdots 2010. gadā un saņēmis Japānas literāros apbalvojumus, tulkots un izdots Lielbritānijā, Francijā, Ķīnā un Korejā. Bet mūsdienu dzejnieks un rakstnieks Dans Osano, kurš raksta dzeju senajā japāņu tradicionālajā žanrā – tanka, lasīs fragmentu no šogad Japānā izdotā romāna “Ass”, kas atspoguļo Japānas pamatsalas Ziemeļu reģiona savdabību. Lasījumi skanēs japāņu un latviešu valodā: Ogavas un Nakadžimas romānu fragmentus no angļu valodas tulkojis un lasīs Vilis Kasims, bet Osano fragmenu no japāņu valodas tulkojusi Agnese Haijima. Pasākumu un sarunas pēc lasījumiem vadīs dzejnieks un publicists Ilmārs Šlāpins. Saruna ar rakstniekiem norisināsies angļu valodā. Muzikālo pavadījumu nodrošinās Ansis Janons.