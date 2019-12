Pētījums: Latvijā skolotāji strādā vidēji 35 stundas nedēļā, kas ir zem ES vidējā rādītāja

Pētījuma autori secinājuši, ka to skolotāju daļa, kuri strādā pilnu slodzi, no 2013.gada līdz 2018.gadam ir samazinājusies no 82% līdz 75%. Pētnieki atzīmēja, ka šie skaitļi raksturo skolotāju slodzi visās skolās, kurās viņi strādā, un atklājies, ka 10% skolotāju strādā vairāk nekā vienā skolā.