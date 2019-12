Ceļā uz savu izsapņoto mākslinieces karjeru viņa saskārās ar grūtiem šķēršļiem – rutīnu, izdegšanu un sava ceļa pazaudēšanu. Tas lika paskatīties uz savu pasauli no citas puses un sapņu vārdā pilnībā izmainīt savu skatījumu uz mākslu. Māksliniece, kura ir kļuvusi par Huawei kampaņas “Vissvarīgākais stāsts esi Tu pats” vēstnesi Latvijā, atklāj savu pārdzīvojumus un aicina arī citus dalīties ar saviem stāstiem par to, kā nepadoties un cīnīties par saviem sapņiem.

Linda Īstenā ir latviešu māksliniece, kas par šo profesiju sapņojusi jau no bērnības. “Kopš sevi atceros, esmu gribējusi būt māksliniece, bet tikai pieaugot sāku saprast, ka liela daļa manis vienmēr tāda ir bijusi. Bērnībā man ļoti patika zīmēt vai gleznot, jo tas bija tīrais kaifs - piesēsties pie baltas lapas un saprast, ka tā ir vieta, kur nav noteikumu un tu esi noteicējs pār to, kas tiks uz tās radīts. Tas viss patiešām darīja un dara mani laimīgu,” dalās Linda.

Stāstot par sevi, māksliniece izceļ: “Vienu rītu, esot ceļā, lai turpinātu darbu, pie manis atnāca ļoti spēcīga atklāsme. Es - Linda - esmu tikai instruments,” viņa stāsta. “Es neizdomāju, ko zīmēšu, man nav nekāda bilde galvā ar gatavu darbu. Es iepriekš neskicēju darbu, bet esmu sākusi uzdot jautājumu vai vārdu, kuru gribu vairāk izzināt, un pabeigtā darbā caur rakstiem varu nolasīt atbildi uz to. Informācija, kāda tiek laista caur to, ko radu, ir prātam neaptverami liela, un es pati vēl mācos to saprast,” atklāj Linda.

Taču ceļā uz sapņa piepildīšanos Lindu sagaidīja smags pārbaudījums -– mākslinieciskā krīze. “Viss sākās ar domu un vēlmi transformēt savu mākslu. Kādu laiku jau biju zīmējusi mandalas, bet jutu, ka vairs negūstu to gandarījumu, kādu biju jutusi iepriekš. Es neizjutu izaicinājumu un to patīkamo satraukumu, pirms sāku jaunu darbu. Vienā brīdī pieķēru sevi pie domas, ka vairs neradu, bet ražoju. Mandalas bija mana komforta zona,” stāsta māksliniece.

“Man no krīzes izkļūt palīdzēja palīdzēja jauni iespaidi, izaicinājumi un interese, kā arī nejauši atrastā aromaterapija. Ar šo smaržu terapiju ļoti ātri atbrīvojos no liekajām emocijām, kuras nesu sev līdzi, tādā veidā man parādījās enerģija, motivācija un vieta jaunām idejām. Šobrīd aktīvi darbojos tālāk un saprotu to, ka māksla ir mans lielākais un spēcīgākais skolotājs. Mans uzdevums ir izturēties ar cieņu pret šo milzīgo dāvanu, tāpēc nevaru ļauties slinkumam, šaubām, vājumam vai ļaut kādam no malas ietekmēt mani un novirzīt no koncentrēšanās uz mērķi. Es šo visu aizvien mācos, un pats foršākais - es gribu to iemācīties!” tā pastāsta Linda Īstenā.