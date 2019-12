Politiķi skaidro, kādēļ Kazāks izraudzīts Latvijas Bankas prezidenta amatam

"Attīstībai/Par!" līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts akcentēja, ka ir svarīgi, ka Kazāks kā Latvijas Bankas prezidents no pirmās dienas spēs Latviju atbilstoši pārstāvēt Eiropas Centrālās bankas sanāksmēs, nodrošinot, ka mūsu valsts viedoklī ieklausās. Kazāks ir ļoti pieredzējis makroekonomists ar izcilu izglītību, vērtēja politiķis.

Strādājot Latvijas Bankas padomē, Kazāks sevi parādījis kā pārmaiņu vēstnesi, panākot to, ka ir jālikvidē filiāle Liepājā un ka ir jāsamazina darbinieku skaits, veidojot efektīvāku institūciju, apgalvoja Pavļuts. Reizē viņš būs arī koleģiāls vadītājs, uzskata politiķis.

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars akcentēja Kazāka starptautiski atzīto augsto izglītību, tajā skaitā ar izcilību iegūto maģistra grādu. "Rūpīgas diskusijās par to, kurš no kandidātiem, no kuriem visi bija piemēroti, būtu labāks Latvijas Bankas vadībā", koalīcija nonāca pie kopīga viedokļa par atbalstu Kazākam, izteicās politiķis.

"KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs pauda viedokli, ka Kazākam ir līdzsvarots redzējums par Latvijas Bankas reputācijas nodrošināšanu, kā arī institūcijas lomu Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā. "Viņam piemīt ļoti cilvēcīgs skats uz lietām, spēja tās paskaidrot," norādīja politiķis. Arī "KPV LV" frakcijas vadītājs akcentēja pretendenta labo izglītību.

Jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Juta Strīķe līdzīgi norādīja, ka Kazāks ir cienīga kandidatūra un viņa profesionālās kvalitātes atbilst "augstajam amatam". Savukārt "Jaunās Vienotības" (JV) frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis pauda, ka līdz ar Kazāka izraudzīšanos JV cer uz pozitīvām pārmaiņām banku sektorā kopumā.

Kā ziņots, Kazāks Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, Kembridžas Universitātē - diplomu ekonomikā - un Londonas Universitātē - maģistra grādu ekonomikā ar izcilību un doktora grādu ekonomikā.

Kazāks bijis vadošais ekonomists Finanšu ministrijas Makrofiskālās analīzes un prognozes departamentā, kā arī bijis pētniecības asistents "International Research and Exchanges Board" (IREX) Rīgas birojā. No 2000.gada septembra līdz 2001.gada jūnijam un no 2001.gada septembra līdz 2002.gada jūnijam Kazāks bijis pētnieka asistents Londonas Universitātes koledžas Slāvu un Austrumeiropas studiju skolas Sociālo zinātņu departamentā.

No 2005.gada novembra līdz 2009.gada decembrim Kazāks strādāja "Hansabankā" (šobrīd "Swedbank") par galveno ekonomistu Latvijā un galveno makroekonomikas analītiķi Baltijā. No 2010.gada janvāra līdz 2018.gada augustam viņš bija "Swedbank" grupas galvenā ekonomista vietnieks, "Swedbank" galvenais ekonomists Latvijā un "Swedbank" grupas Baltijas valstu Makroekonomikas pētījumu daļas vadītājs.

Kazāks strādājis arī par pasniedzēju Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga), Londonas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Biznesa skolā. Viņš darbojies Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijā (2006-2011), Banku augstskolas Padomnieku konventā, Liepājas Universitātes padomnieku konventā un Fiskālās disciplīnas padomē (2014-2018). Kazāks ir arī "Ekonomistu apvienības 2010" un "National Association for Business Economics" (ASV) biedrs.