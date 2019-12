Latvija Venēcijas arhitektūras biennālē meklēs atslēgu sadzīvošanai ar tehnoloģijām

Venēcijas biennāles 17. starptautiskajā arhitektūras izstādē 2020. gadā Latviju pārstāvēs arhitektu birojs NRJA ar ekspozīciju “It’s not for you! It’s for the building.” (“Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai.”). Radošā komanda biennāles galveno tēmu “Kā mēs kopā sadzīvosim?” aplūko caur tehnoloģiju un indivīda mijiedarbību arhitektūras kontekstā.