Ministrs: Pēc LNT un TV3 ziņu apvienošanas jāmācās, lai tā nenotiktu nākotnē

vajadzētu novērtēt arī mediju grupas "All Media Baltics" centienus sasniegt auditoriju, kuru līdz šim nav izdevies sasniegt.

Ministrs vērsa uzmanību, ka mainās cilvēku paradumi - lai arī cik kvalitatīvs nebūtu kāds lineārais medijs, esot jāatzīst, ka būs kāda sabiedrības daļa, kas nekad lineāru mediju neskatīsies. "Medijs vienmēr būs viņu kabatās telefona formātā, un to daļu, iespējams, lineārs medijs nesasniegs. Ja uzņēmums skatās auditorijas virzienā, kas netiek sasniegta, es nesaskatu tur kaut ko negatīvi vērtējamu," norādīja ministrs.

"Es negribu būt pārprasts, ka es šo vērtētu pozitīvi. Protams, ka nē. Es vēlreiz uzsveru, ka tas ir absolūti negatīvi vērtējams, ka mazinās ziņu plurālisms," Puntulis komentēja plašāku rezonansi guvušu virsrakstu kādā no medijiem.

Puntulis pauda cerību, ka politiķi būs izprotoši par ministrijas ierosinājumiem informatīvās telpas stiprināšanai. Kultūras ministrija (KM) piedāvā pārskatīt reklāmas tirgus regulējumu, lai mediji, kas veido vietējo saturu, varētu vairot ieņēmumus no reklāmas izvietošanas, uzsākt diskusijas par tā saucamo digitālo nodokli, stiprināt sabiedriskos medijus un pabeigt to iziešanu no reklāmas tirgus, paredzot šim solim visa nepieciešamā finansējuma apmēru, kā arī paredzēt atbalstu drukātajiem medijiem un abonētās preses piegādei. Premjers Krišjānis Kariņš (JV) par plānu ir izteicies skeptiski, jo tas tikai prasot "naudu, naudu, naudu".