"Conexus" akcijas tiks pārdotas Japānas kompānijas "Marubeni" fondam

Pircēju - "MM Capital Infrastructure Fund 1" - pārvalda "MM Capital Partners", ko 2018.gadā nodibināja "Marubeni Corporation", "Mizuho Bank Ltd." un "Asset Management One Co., Ltd." ar mērķi pārvaldīt fondus, kas specializējas ieguldījumos infrastruktūras aktīvos ārpus Japānas.