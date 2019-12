Virsnīšu ģimenes ekstrēmais ceļojums Āfrikā mājā uz riteņiem

“Your heart knows the way. Run in that direction.” /Rumi/ . Pirmā ziemas diena starp okeānu, smilšu kāpām un ziņām no mājām, kur sniegs un iedegta Adventes svece. Tik savāda sajūta, kā starp vairākām realitātēm. Lai cik ļoti man patīk Ziemassvētku gaidīšanas laiks, smarža, kad tiek ceptas pirmās piparkūkas, Ziemassvētku dziesmas, pilsētas gaismas un iekurta krāsns, es tomēr jūtu, ka esam īstajā vietā. Es ticu domai, ka mums neienāk prātā idejas, kuras mēs nevaram piepildīt. Tāpēc skrieniet pretī savām idejām, riktīgi iesvīstiet, padarot tās īstas, un tā brīvības sajūta, kuru iegūsiet, būs neaprakstāma. . . #virsnīšiāfrikā #fazergarša #geishamirklis #virsnīšiceļo #littlesahara #africa #atlanticocean #morocco #visitmorocco #visitafrica #travelmorocco #travelafrica #heliolv #360tv

