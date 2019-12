No svētdienas stāsies spēkā jauni vilcienu saraksti; būs izmaiņas visos maršrutos

Pēc jaunā vilcienu kustības saraksta spēkā stāšanās kopumā 218 vilcienu reisiem saīsināsies to izpildes laiks, proti, pasažieri, braucot ar vilcienu, galamērķī nokļūs no vienas līdz pat 36 minūtēm ātrāk nekā līdz šim.

No 8.decembra ik darbdienu no Valmieras uz Rīgu un atpakaļ ar vilcienu varēs nokļūt vienā stundā un 42 minūtēs, jo turpmāk ekspresreisa Cēsis-Rīga-Cēsis maršruts tiks pagarināts līdz Valmierai. Ekspresvilciena atiešanas laiks no Valmieras būs plkst.6.44, bet Rīgā tas ienāks plkst.8.25. Pa ceļam vilciens apstāsies pieturvietās Lode, Cēsis, Sigulda un Zemitāni. Savukārt darbdienu vakaros ekspresvilciens no Rīgas aties plkst.17.27, bet Valmierā pienāks plkst.19.09.