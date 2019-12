Kabanovs jauc faktus un nevietā izmanto kaimiņvalsts piemēru

Taču viņa stāstījums par kaimiņvalsts it kā partiju finansējumu ne tuvu neatbilst patiesībai, ir maldinošs un ārpus konteksta.

“Bieži Latvija atsaucas uz Igaunijas pieredzi. Šodien mūsu kaimiņvalsts grib sadalīt gandrīz 4 miljonus eiro starp četrām partijām. Bet vēlēšanas nenotiek katru gadu. Un ar ko nodarbojas politiskās partijas? Piemēram, Centra partija vēlas uzcelt par savu naudu sporta un izklaides zonu. Partija, ko igauniski sauc par Tēvzemi, daļu no sava finansējuma vēlas piešķirt īpašnieku savienībai. Redziet, nevis nabagiem cilvēkiem, bet tiem, kam jau ir īpašumi, lai saņemtu no viņiem atbalstu nākamās vēlēšanās. Savukārt Igaunijas Reformiskā partija uzskata politisko partiju finansējumu par korupcijas formu, tāpēc principiāli nepiedalās šā budžeta pīrāga sadalē.”

Nekas no šī nav taisnība. Kabanova minētie 4 miljoni eiro nav vis partiju finansējums, bet tas, ko Latvijā sauc par deputātu kvotām. Proti, valsts budžeta pieņemšanas procesā rezervēti līdzekļi, kurus parlamenta partijas un to deputāti novirza konkrētiem mērķiem pēc savas patikšanas. Latvijā šāda prakse pirms dažiem gadiem tika izbeigta, lai gan ir bijuši atsevišku partiju centieni to atjaunot.