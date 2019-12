"MX Moduls" sportists Mairis Pumpurs startēs oficiālajā Yamaha komandā

“Yamaha Europe ir izziņojusi to jauno motokrosistu vārdus, kuri tiek uzņemti dažādās Yamaha oficiālajās komandās. Mūsu Mairis Pumpurs ir viens no tiem, kas sevi pierādījis trasē un izvēlēts par komandas “MJC Yamaha” sportistu. Šobrīd ar komandu notiek sarunu procedūra, lai abas iesaistītās puses būtu apmierinātas. Tuvāko nedēļu laikā tiks noslēgts līgums. Tad mēs precīzāk zināsim visus nosacījumus. Klubs “MX Moduls” strādā, lai attīstītu savus sportistus, lai viņi būtu konkurētspējīgi un tiktu pamanīti gan Eiropā, gan pasaulē. Šis parāda, ka mums tas izdodas, jo Pumpurs ir otrais mūsu sportists, kurš startēs kādā no oficiālajām komandām,” stāsta “MX Moduls” valdes priekšsēdētājs Māris Martinsons.