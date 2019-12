No 15. janvāra pieaugs biļešu cenas reģionālo autobusu un vilcienu maršrutos

Pasažieru pārvadājumu ar autobusiem izmaksas šajā laika posmā ir pieaugušas par aptuveni 14%, bet ar vilcieniem – par 30%. 2012. gadā ieņēmumi no biļetēm spēja nosegt 57% no pārvadātāju izmaksām, savukārt pērn ieņēmumi no biļetēm veidoja vairs tikai 46%. Tas nozīmē, ka šobrīd vairāk nekā pusi no visām izmaksām, kas rodas, nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos maršrutos, sedz valsts.