Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" žūrija sāk vērtēšanu

Mūzikas žurnālists un dīdžejs Uldis Rudaks, kurš žūrijas sastāvā ir jau daudzus gadus, stāsta: “Šis ir grūts darbs, jo apjoms ir liels. Vienmēr jūtu atbildību par to, ko daru augstvērtīgas latviešu mūzikas popularizēšanā, kā arī skarbāk novērtējot tos, kuri, manuprāt, neatstāj neko paliekošu. Parasti lielāko daļu no iesniedzējiem jau zinu, bet katru gadu ir arī pārsteigumi. Pirmajos gados rezultāti bieži bija ļoti atšķirīgi no mana viedokļa, bet pēdējā laikā mans un pārējās žūrijas viedoklis izrādījies līdzīgs. Reizēm apbēdina, ka daži, manuprāt, ļoti vērtīgi albumi “Zelta mikrofonam” netiek iesniegti, un esmu mēģinājis pierunāt to darīt - tā ir iespēja par tiem uzzināt cilvēkiem, kuriem tas būtu patīkams atklājums.”