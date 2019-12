"Kasetes" laiž klajā jaunu singlu no topošā albuma

Dziesma "Pager" ir viegli nostalģisks stāsts par mīlestību laikā, kad mobilo telefonu vēl nebija. Atbilstoši labākajām "jaunā viļņa" tradīcijām arī šai dziesmai piemīt "Kasetēm" raksturīgais astoņdesmito šiks un minimālisma estētika. "Pager" ir otrais singls no jaunā albuma, ko noklausīties būs iespējams jau pavisam drīz, proti, jaunā gada sākumā. Pirmais singls "Like You" tapis sadarbībā ar mākslinieci MNTHA šā gada vasarā.