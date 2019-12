Ušakova ieskatā Pūce esot jau otro reizi pārkāpis likumu

Ušakovs sacīja, ka, viņaprāt, tas ir klajš Latvijas likumu pārkāpums. "Atliek vien Saeimai vēl nobalsot par to, ka, ja ārkārtas vēlēšanās uzvarēs partija "Saskaņa", tad pašvaldība varēs strādāt 15 mēnešus, ja uzvarēs jebkura cita partija - tad piecus ar pus gadus," ironizēja eiroparlamentārietis.

Briselē patlaban streiko uzņēmumi, kas nodarbojas ar atkritumu izvešanu, un kādu laiku no apkaimes atkritumus neizved, pastāstīja Ušakovs, norādot, ka neviens nerunā par to, ka tāda mēroga problēmas jārisina ar vietējās pašvaldības atlaišanu. "Bet Rīgā, kur tiek izvests pilnīgi viss un nākotnē, iespējams, ir nianses ar juridisku risinājumu, kā to nodrošināt tālāk, ministrs uzdrošinās politisku iemeslu dēļ rosināt pašvaldības atlaišanu," secināja politiķis un piebilda, ka "ar šādiem tempiem Ungārija un Polija mums šķitīs kā demokrātijas paraugvalstis".