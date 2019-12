Rīgas domi līdz ārkārtas vēlēšanām vadīs īpaša administrācija

Jau vēstīts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nolēmusi rosināt Rīgas domes atlaišanu, jo ministrijas ieskatā vietvara jau otro reizi nav spējusi izpildīt vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām - nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ministrijas sagatavotajā lēmumprojektā pašvaldības ārkārtas vēlēšanas patlaban plānotas 2020.gada 29.februārī, taču Saeimai ir tiesības šo datumu arī mainīt. Dome būs uzskatāma par atlaistu brīdī, kad par to nobalsos Saeima.

Pūce sprieda, ka valdība par šo jautājumu varētu lemt 17.decembrī, taču kurā brīdī jautājums nonāks Saeimā, viņš patlaban neprognozēja. Vienlaikus viņš norādīja, ka no domes atlaišanas brīža pilsētu vadīs administrācija, kurā būs tikai civildienesta pārstāvji, nevis politiķi.

Administrācijas sastāvs tiks izraudzīts tuvāko nedēļu laikā un to iecels Saeima. Kandidātus Saeimai piedāvās Ministru kabinets. "Es plānoju piedāvāt personas, kas ir civildienesta amatpersonas, taču zinu, ka manam priekšgājējam, mēģinot atrast citu ministriju izvirzītus pārstāvjus šim darbam, viņi viens pēc otra no tā atteicās," sacīja Pūce.

Pūce ieskatā, administrācijas darbs domes budžetu "ietekmēs labvēlīgāk, nekā līdzšinējais darbības modelis", kurš liecina, ka aptuveni pusē no sasauktajām sēdēm deputāti nespēj nodrošināt kvorumu. Vienlaikus viņš pauda viedokli, ka kopumā vērtējot, budžeta apstiprināšana ir politisks solis un par to būtu jālemj deputātiem, tādējādi paredzot, ka Rīgas dome līdz vēlēšanām varētu strādāt ar 1/12 daļu no šī gada budžeta.