Video: vācu tūristi Vecrīgā sarīko pamatīgu jandāliņu

Abi kungi pēkšņi paķēra kādu pie viesnīcas durvīm novietotu egli un to sāka skriešus nest prom. Kvartālu tālāk egle tika nomesta ielas vidū. Savukārt vīrieši apstājās pie blakus esošās ēkas. Viens no viņiem sāka klauvēties pie logiem. Tikmēr otrs mēģināja izraut tūju, kad tas neizdevās, viņš no puķu podiem izrāva vairākus augus un uzmeta tos gaisā. Tāpat abi mēģināja nolauzt arī turpat novietoto dekoratīvo laternu.