Igaunijā listērijas skandālā iesaistītais "M.V.Wool" atlaidīs 125 darbiniekus

Tallinas administratīvā tiesa otrdien daļēji apmierināja "M.V.Wool" lūgumu dot pagaidu rīkojumu, kas ļauj kompānijai ar īpašiem noteikumiem un Veterinārā un pārtikas dienesta uzraudzībā no noliktavām pārvietot preces, kas iepirktas no citiem uzņēmumiem, piemēram, izejmateriālus.

Skandāls sākās, kad pavasarī Dānijas veterinārais dienests paziņoja, ka "M.V.Wool" produkti ir cēlonis listeriozes uzliesmojumam, kas sācies pirms trim gadiem. Septembra beigās Igaunijas mediji vēstīja, ka pērn ar listeriozi valstī saslimuši 28 cilvēki, no kuriem septiņi miruši. Sešos no saslimušajiem un divos no mirušajiem atklāts listērijas paveids ST1247.