Populārais ASV humora šovs iesmej par Latvijas prezidentu Levitu

"Nepadari to grūtāku, nekā tas jau ir. Es tagad pavadu laiku ar šiem puišiem," atsaka Kordena Džonsons, izvairoties no acu kontakta ar ASV prezidenta atveidotāju.

Mofeta Levits vairākkārt atkārto savu vārdu, kuru "Tramps sarunas" laikā tā arī neiegaumē. "Levits" Trampam piedāvā "marinētu kalmāru" un izstāsta joku par to, kā reiz Latvijā āmriju piedzirdīja ar degvīnu un dzīvnieks sajuka prātā.

Skeča beigās uz skatuves esošie sastingst un Sesīlijas Strongas atveidotā ASV pirmā lēdija Melānija Trampa aicina visus būt iecietīgiem un izbeigt terorizēšanu, tādējādi izsmejot Trampas īstenoto kampaņu "Be Best".

Pēc video ar Trudo, Makrona un Džonsona sarunu daudzi ASV komiķi izmantoja situāciju norādīt, ka Tramps ir zaudējis savu vietu pie "populāro skolēnu galdiņa". NATO samita gaitā Tramps rīkoja pusdienas to NATO valstu, kas aizsardzībai tērē vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta, līderiem. To vidū bija arī Levits.