"Labvēlīgais tips" ar jauno dziesmu gatavojas korporatīvo ballīšu laikam

Dziesma tikai pašā pirmajā ikdienas steigas un paviršuma brīdī var šķist minimālistiska. Patiesībā katrs vērīgs klausītājs tajā pamanīs ļoti daudzas svarīgas un košas nianses. Ir gan pastaiga Rīgas guļamrajona mežā, gan siena talka plus 30 grādu karstumā, gan seni lībiešu raksti un marokāņu ornamenti, kā arī pauzes un intervāli no Imanta Ziedoņa, Māras Zālītes, Kornēlijas Apškrūmas un Olivereto poēzijas. Un galu galā - cietais, slāviskais "i" no Majakovska. Klausītājam atliek tikai, kā teiktu Pietuka Krustiņš, "...turēties un palikt kājās".